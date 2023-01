Quali sono i limiti e cosa può (e non può) fare ChatGPT?

È senza dubbio l'argomento del momento. Nonostante sia disponibile da novembre (con la nona versione rilasciata il 9 Gennaio 2023), ChatGPT sta costantemente alimentando le discussioni tra gli appassionati e non per le incredibili capacità di rispondere velocemente alle domande poste. Ma quali sono i limiti e cosa può e non può fare?

In nostro soccorso arriva la documentazione ufficiale che accompagna l'intelligenza artificiale di OpenAI.

In termini di limitazioni, nel documento che accompagna il chatbot viene specificato che l'intelligenza artificiale ha una conoscenza limitata del mondo e degli eventi dopo il 2021. In una conversazione abbiamo chiesto a ChatGPT di indicare gli album musicali usciti a gennaio 2023, e come risposta ci è stato detto che "mi dispiace, il mio knowledge cut-off è stato impostato a giugno 2021 e non sono a conoscenza degli album musicali usciti a gennaio 2023. Ti consiglio di cercare online per avere informazioni più recenti". Un feedback analogo ci è stato dato per i film usciti nel 2023 o se abbiamo chiesto una classifica delle migliori serie tv del 2022. Se si chiedono informazioni e pareri su ciò che è accaduto fino al 2021, però, ChatGPT risulta essere abbastanza preciso, al netto di qualche svarione.

Nonostante l'alto tasso di precisione, inoltre, gli sviluppatori di ChatGPT vogliono mettere in guardia dal fatto che l'IA potrebbe occasionalmente "generare informazioni errate, istruzioni dannose o contenuti distorti", motivo per cui non bisogna prendere per affidabile e preciso al 100% ciò che ci viene detto, soprattutto se si tratta di informazioni sensibili e temi delicati come la medicina, salute e simili. In fase di presentazione, gli sviluppatori hanno spiegato che i modelli linguistici su cui si basa ChatGPT non gli permettono di fornire supporto personale o emotivo, tanto meno gli consentono di portare a compimento conversazioni su argomenti complessi. L'IA, almeno in queste prime release, è programmata per generare testo in base ai modelli su cui è stata addestrata.



Nonostante ciò, però ChatGPT si è rivelata abbastanza affidabile nella creazione di contenuti in base ai prompt dati dagli utenti: è possibile indicare il target di riferimento, la lunghezza, la complessità desiderata e lo stile. Vari video ed esempi emersi sul web hanno anche mostrato come l'IA sia in grado di scrivere codice, ma anche aiutare gli sviluppatori ad eseguire il debug, generare query SQL, generare e gestire dati non strutturati, ma anche ad esempio creare lettere di presentazione o spiegare argomenti più o meno complessi in parole semplici.

Alcuni, l'hanno usata anche per creare schede di allenamento indicando i giorni, la tipologia di esercizi e la durata. Altri, invece, per ottenere consigli alimentari ma per casi come questi il consiglio è di andarci con i piedi di piombo trattandosi di argomenti complessi. Lo stesso chiaramente vale anche per i consigli su investimenti e la gestione del denaro: non trattandosi di scienze esatte il margine d'errore potrebbe essere elevato.



Emblematico è il racconto di Nick Cave con ChatGPT: il cantautore ha chiesto all'intelligenza artificiale di scrivere una canzone ma è rimasto piuttosto deluso dal risultato. Nella giornata di ieri inoltre è emersa la notizia che ChatGPT si è quasi fatta bocciare ad alcuni esami universitari.