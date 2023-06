Ai limiti del Sistema Solare forse si cela un altro pianeta, ma non è quello che pensate

Un recente studio ha evidenziato che nella fredda e misteriosa Nube di Oort - ai confini del nostro Sistema Solare - potrebbero nascondersi uno o più pianeti vaganti. Questi corpi celesti potrebbero essere stati catturati durante la nascita del Sistema Solare.

Nel 1906, l'astronomo Percival Lowell lanciò una ricerca per provare l'esistenza di un ipotetico nono pianeta: il Pianeta X (noto anche come Pianeta Nove). Lowell era convinto della sua presenza a causa di alcune irregolarità nelle orbite di Nettuno e Urano; la ricerca portò infine alla scoperta di Plutone, ma da allora la teoria del Pianeta X è stata screditata.

Ciò non ha comunque fermato gli astronomi, che ora ipotizzano l'esistenza di un altro pianeta ma in un luogo ben più lontano di quanto avesse previsto Lowell.

Un team internazionale di scienziati ha simulato la complessa meccanica celeste agli albori del Sistema Solare. Secondo lo studio, durante la sua formazione, uno o più pianeti potrebbero essere finiti nella Nube di Oort - una vasta distesa di corpi ghiacciati, mai osservata direttamente a causa della sua lontananza e oscurità.

In passato, gli scienziati hanno osservato questo tipo di pianeti vaganti in diversi sistemi solari distanti, e ritengono che ci sia lo 0,5% di possibilità che un corpo celeste simile si sia formato nel nostro sistema. Tuttavia il team ha anche calcolato che il pianeta potrebbe essersi formato in un altro sistema solare, per poi essere catturato dalla gravità del nostro Sole; un'eventualità leggermente più probabile.

Per il momento però la Nube di Oort è destinata a rimanere un mistero, e potremmo non sapere cosa si cela al suo interno per qualche tempo.