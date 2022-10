Ora a Linate potete aspettare giocando nel Samsung Gaming Hub!

Mentre si prepara a conquistare una volta per tutte le nostre scrivanie con le sue nuove proposte da gaming, incluso il nuovo innesto di cui abbiamo parlato nel nostro speciale su Odyssey Ark, Samsung si prepara a inaugurare uno spazio fisico atipico... a Milano Linate!

Il colosso sudcoreano, infatti, ha annunciato che dall'8 ottobre 2022 all'aeroporto di Linate sarà presente lo spazio "Play&Fly" in cui i viaggiatori saranno i benvenuti per giocare ai propri titoli preferiti e mostrare gli ultimi ritrovati tecnologici del brand in campo gaming e Home Entertainment.

Tra le chicche del corner gaming di Samsung ci saranno Smart TV di nuova generazione, ben tre Samsung QN90B da 50 pollici, affiancate da soundbar HW-S800B Ultra Slim. Oltre a saggiare la bontà dei nuovi pannelli Neo QLED 2022, in questo angolo si potranno scoprire anche le nuove soluzioni confezionate da Samsung sul fronte software, come la nuova Gaming Hub che consente di raccogliere in un solo posto tutte le nostre piattaforme di Cloud Gaming e le console collegate alla TV.

Il grosso dell'esperienza passerà naturalmente dall'app Xbox, presente nativamente sui pannelli Samsung, e sarà possibile provare dal vivo titoli come Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons e Flight Simulator.

Per saperne di più su questa intrigante piattaforma presente sulle Smart TV 2022, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sul Samsung Gaming Hub.