Linda Yaccarino svela il suo piano per Twitter, tra inserzioni e video brevi

Dopo aver letto la prima mail della nuova CEO di Twitter, Linda Yaccarino, era chiaro che la sua visione per il futuro del social non fosse troppo diversa da quella di Elon Musk. Oggi, tuttavia, arrivano le prime informazioni ufficiali sul piano di Linda Yaccarino per Twitter: ecco cosa possiamo aspettarci.

Ars Technica riporta che la nuova CEO della compagnia avrebbe condiviso la sua visione di Twitter con parte del team dell'azienda. In particolare, negli scorsi giorni Yaccarino avrebbe incontrato lo staff del team delle vendite su scala globale di Twitter, spiegando che il compito dell'ufficio sarà quello di lavorare duramente per riguadagnare la fiducia degli inserzionisti di Twitter, andata perduta negli ultimi mesi.

Pare inoltre che Yaccarino abbia intenzione di incontrare i media partner della piattaforma nelle prossime settimane, promuovendo il lancio di una sezione di video brevi con orientamento verticale e a schermo intero su Twitter, con un feed dedicato e tra cui gli utenti potranno scorrere liberamente. In altre parole, sembra che anche Twitter stia lavorando ai suoi "shorts" sulla falsariga di quelli di TikTok, Instagram e YouTube.

Secondo alcuni analisti come Lou Paskalis di AJL Advisory, "Twitter avrà una produzione di video brevi di grande qualità in modo quasi istantaneo grazie a Linda Yaccarino e alle sue conoscenze". Sempre Paskalis, però, aggiunge che "il vero problema di Twitter è la moderazione dei contenuti", che sarebbe ancora intimamente legata a quanto dettato da Elon Musk durante i suoi mesi da CEO della compagnia. Per questo, secondo l'analista "la speranza è che la nuova CEO crei uno spazio tra ciò che fa Elon Musk e la sicurezza del brand di Twitter e delle sue aziende partner".

Infine, Yaccarino avrebbe chiesto ai suoi dipendenti nel settore del marketing e delle vendite di "sporcarsi le mani" per riconquistare inserzionisti, adottando pratiche di vendita personalizzate e tornando a bussare alla porta delle compagnie che hanno abbandonato Twitter negli scorsi mesi. Ma questo piano basterà davvero per risollevare il social network?