Quale linea è la più grande? Sono uguali! Ecco l'illusione ottica di Ponzo

Il nostro cervello si confonde sempre quando ha di fronte certe illusioni ottiche; una delle più famose, da questo punto di vista, è l'illusione di Ponzo, dove lo spettatore riconosce delle figure di dimensione diversa... ma che in realtà hanno la stessa grandezza. É lo sfondo, infatti, che dà una percezione prospettica differente.

L'illusione venne descritta per la prima volta dallo psicologo italiano Mario Ponzo nel 1911. Secondo l'esperto, la mente umana giudica le dimensioni di un oggetto anche (e soprattutto) in base al suo sfondo. Per dimostrare le sue affermazioni, lo psicologo creò l'illusione ottica che porta il suo nome.

Disegnando due linee di ugual dimensione, e creando uno sfondo simile a un binario ferroviario, Ponzo dimostrò che la linea superiore sembra più lunga perché interpretiamo i lati convergenti come linee parallele che si allontanano. In questo caso, il nostro cervello interpreta la linea superiore come più distante e, proprio per questo motivo, ci sembra essere più lunga.

L'illusione ottica di Ponzo è stata studiata da più punti di vista. Le persone non occidentali e che vivono in ambienti rurali hanno mostrato meno suscettibilità all'illusione. Altre ricerche, invece, hanno dimostrato che la ricettività di un individuo all'immagine può essere inversamente correlata con la dimensione della corteccia visiva primaria dell'individuo.

