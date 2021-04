LineageOS 18.1 con Android 11 è ufficiale: tutte le novità della nuova custom ROM

LineageOS 18.1 è ufficiale! I fan del modding per smartphone Android ora potranno provare con mano l’ultima versione di una tra le custom ROM più diffuse e apprezzate al mondo, vedendo come anche i dispositivi un po’ più vecchi potranno avere Android 11 senza necessitare di specifiche tecniche d’ultima generazione.

Per chi non lo sapesse, LineageOS nasce dalle ceneri di CyanogenMod, la più popolare custom ROM per Android nella storia del robottino verde, e dalla stessa community di modders che negli anni ha deciso di supportare gli smartphone più datati garantendo loro una longevità maggiore - e un risparmio altrettanto notevole ai consumatori.

Detto ciò, vediamo il changelog completo di LineageOS 18.1:

Patch di sicurezza Android aggiornate ad aprile 2021 sono state unite a quelle aggiornate a marzo 2020

Wi-Fi display disponibile per dispositivi con processori Qualcomm

Aggiornamento di WebView a Chromium 89.0.4389.105

Nuove opzioni per l’app Recorder

Miglioramenti e ottimizzazioni per l’app FOSS Etar

FOSS Seedvault è stata integrata come la soluzione di backup per LineageOS

Nuova opzione di ripristino per i dispositivi non-A/B

Nuove opzioni e personalizzazioni per l’app Eleven dedicata alla riproduzione musicale, dotata ora di nuova UI

Tutte le app LineageOS supportano la modalità scura

Nuova interfaccia per la recovery di sistema (anche per LineageOS 17.1)

Migliorie per il firewall (anche per LineageOS 17.1)

Pannello dei volumi espandibile con nuove opzioni (anche per LineageOS 17.1)

Nuova interfaccia per la funzionalità partial screenshot (anche per LineageOS 17.1)

Trebuchet ora supporta gli icon pack (anche per LineageOS 17.1)

La lista di dispositivi che vedranno il supporto ufficiale per LineageOS 18.1 è lunghissima e la trovate nel sito ufficiale del team LineageOS, ma di seguito elenchiamo i nomi più importanti: Google Pixel (dal 2 al 5), LG V20, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto One Power, Motorola Moto Z3 Play, OnePlus One, OnePlus 3, OnePlus 5, OnePlus 8, Razer Phone, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia 10, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX e Xiaomi Poco F1.

Restando sul mondo Android, recentemente l’ultima versione del sistema operativo di casa Google è arrivata su Samsung Galaxy A21s e A51.