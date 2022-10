La nuova lineup di Fitbit arriva in Italia: si parte da 99,99 Euro per l'Inspire 3

A poche settimane dall'annuncio della nuova lineup Fitbit, i nuovi modelli di dispositivi indossabili sono ufficialmente approdati in Italia.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, i tre dispositivi sono caratterizzati da una serie di funzioni indirizzate a coloro che vogliono tenersi in forma.

Sul Sense 2, ad esempio, troviamo il supporto all'applicazione ECG e l'algoritmo PPG che monitora la frequenza ed il ritmo cardiaco, ma anche un nuovo sensore Body Response che può misurare lo stress degli utenti.

Fitbit Versa 4 è indirizzato agli sportivi professionisti ed in generale a coloro che vogliono tenersi in forma: la conferma è rappresentata dalla presenza di 40 modalità di esercizio precaricate, oltre che un GPS integrato e la possibilità di accedere alle statistiche in tempo reale.

Infine, Inspire 3 è il modello più economico della linea e rappresenta a tutti gli effetti un fitness tracker che fa il suo lavoro: tiene traccia dei parametri legati alla salute e all'attività sportiva. In questo senso troviamo il monitoraggio 24/7 dei passi effettuati, ma anche delle calorie bruciate e l'attività sportiva oraria.

Di seguito, ricapitolando, i prezzi italiani:

Fitbit Sense 2: 299,99 Euro

Fitbit Versa 4: 229,99 Euro

Fitbit Inspire 3: 99,99 Euro

Tutti e tre i modelli sono già in commercio nel nostro paese ed offrono sei mesi di Fitbit Premium incluso nel prezzo.