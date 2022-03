La lineup Intel Arc prende forma: scoperti i nomi delle GPU entry-level

Mentre nella giornata di ieri sono emersi dei rumor sul posticipo delle GPU Intel Arc Alchemist alla seconda metà del 2022, oggi un leaker ha pubblicato la lista completa delle GPU Arc di serie 300, ovvero le schede grafiche entry-level dell'azienda americana, che dovrebbero essere tra le prime ad arrivare sugli scaffali dei negozi.

La lista delle GPU Intel Arc A-300, che potete vedere in calce a questa notizia, è stata condivisa su Twitter dal leaker Momomo_US, che monitora i siti web dei principali produttori di hardware per PC alla ricerca di nuovi device: in particolare, questa volta la lista sarebbe stata prelevata da un driver di sistema pubblicato sul sito web di Intel, che si starebbe dunque preparando al lancio delle GPU Intel entry-level, previsto per il mese di maggio.

Come potete vedere dalla lista, Intel lancerà quattro GPU Arc Alchemist di serie 300, ovvero la A380, la A370M, la A350 e la A350M, insieme alla Iris Xe Max A200M. A questo punto, possiamo speculare che la GPU DG2 Intel Arc A380 sarà la "top di gamma" tra le schede di fascia bassa, e che la A370 e la A350 seguiranno con delle specifiche ritoccate verso il basso. Si tratta comunque di un dato da prendere con le pinze, specie perché la prima recensione della GPU Intel Arc A380 è stata piuttosto deludente.

Come abbiamo già detto in passato, comunque, le GPU Arc A300 rappresentano la fascia entry-level della proposta di Intel, che potrebbe anche non essere necessariamente pensata per il gaming: in tal senso, le GPU potenzialmente interessanti per i videogiocatori dovrebbero essere quelle delle serie A500 e A700, in arrivo più avanti nel corso del 2022. L'esistenza delle GPU A370M e A350M, invece, indica che le due schede saranno utilizzate anche sui laptop in versione mobile. Probabilmente, invece, le altre GPU presenti nella lista saranno utilizzate per desktop OEM in arrivo nel secondo trimestre del 2022.

Ricordiamo dunque che queste schede sono pensate per i professionisti e, potenzialmente, per i creativi che vogliono una soluzione all-in-one alla stregua di un laptop con CPU Intel Alder Lake e GPU Intel Arc. D'altra parte, però, utilizzare il branding "Arc" anche per delle schede non pensate per il gaming potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per Intel, poiché le performance delle schede della serie A300 potrebbero allontanare molti videogiocatori dai prodotti video dell'azienda.