Tutta la lineup Samsung per i prossimi 2 anni svelata da un leak: valanga di smartphone!

Mentre Samsung si appresta a portare Galaxy AI anche su tanti smartphone più datati, sul web è trapelata quella che dovrebbe essere l’intera lineup di smartphone del colosso coreano per i prossimi due anni.

In particolare un tweet pubblicato da un popolare leaker, PandaFlash X, riferisce che Samsung sarebbe lavorando innanzitutto sui nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, ma anche su un Galaxy Fold Ultra di cui si è parlato ampiamente in passato e che evidentemente potrebbe vedere la luce nel corso dell’anno. Interessante notare come tale variante Ultra non si chiamerà Fold 6 Ultra, ma semplicemente Ultra: probabilmente tale scelta è stata presa per diversificare la linea.

Tra gli altri dispositivi su cui è al lavoro Samsung vengono citate le Galaxy Buds 3, ma anche i nuovi smartwatch della gamma Galaxy Watch 7 e soprattutto il Galaxy Ring che ha mostrato al CES 2024 di Las Vegas.

Andando avanti, invece, il tweet cita anche l’intera linea FE in arrivo: dal Galaxy S24 al Flip e Fold FE, passando per i nuovi modelli di Galaxy Watch, Galaxy Buds FE 2 e Galaxy Tab FE.

A proposito di tablet, il leaker parla anche della Galaxy Tab S10 Series, ma anche dell’headset Galaxy XR, di Galaxy Book 4 Edge ed, ovviamente per il 2025, della gamma Galaxy S25 di cui però al momento si sa ancora poco visto che sono passati pochi mesi dal lancio degli S24.

