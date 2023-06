Una lingua morta è stata davvero riportata in vita da un pappagallo?

Una leggenda racconta che qualche secolo fa un pappagallo riuscì a salvare una lingua perduta dopo il suo incontro con un'esploratore, ma è davvero così? Oggi ricostruiamo i fatti e cerchiamo di capire se la storia possa essere quanto meno fattibile.

Le vicende si verificano all'inizio del XIX secolo, quando il geografo e naturalista tedesco Alexander von Humboldt incontrò un pappagallo che parlava una lingua sconosciuta: il volatile era l'ultima creatura vivente a parlare una lingua tribale altrimenti morta. Nel giugno 1799, Humboldt, partì da La Coruña, nel nord della Spagna, per un'esplorazione del Nord e del Sud America.

Secondo la storia diventata molto popolare, durante l'esplorazione del fiume Orinoco, nell'odierna Venezuela, l'esploratore rimase con una tribù locale vicino al vilaggio di Maypures per anni. Fu qui che incontrò un pappagallo che parlava una lingua differente. Dopo aver chiesto informazioni ai nativi, scoprì che l'uccello era appartenuto a una tribù nemica che era stata costretta a lasciare l'area e alla fine si estinse su un piccolo isolotto.

Sembrava, quindi, che il pappagallo fosse l'ultimo sopravvissuto a parlare questa strana lingua: un vero e proprio documento vivente di una civiltà ormai estinta. Humboldt lo portò in Europa e iniziò a studiare ultime espressioni di quella cultura, tirando fuori solo 40 parole.

Arrivati alla fine ci chiediamo, la storia è vera? C'è chi dice di sì e chi dice di no. Tuttavia l'esploratore ha offerto alcune prove a sostegno della sua storia in un libro pubblicato subito dopo il suo ritorno in Europa. In questa spiegazione, descrisse l'incontro con il pappagallo e come fosse capace di parlare la lingua degli Atures, la tribù guerriera che scomparsa.

