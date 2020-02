La lingua di questi pinguini ha le stesse regole comuni di quella dell'uomo

Il pinguino africano (Spheniscus demersus), diffuso in Sudafrica e su alcune isole della Namibia, porta lo spiacevole soprannome di "pinguino asino" perché comunica attraverso suoni molto simili al ràglio dell'asino. Un nuovo studio, suggerisce che la lingua di queste creature segue le stesse regole linguistiche base delle nostre.

Nello studio, pubblicato sulla rivista Biology Letters, i ricercatori hanno registrato quasi 600 vocalizzazioni da 28 pinguini maschi adulti che vivono in alcuni zoo italiani. Gli scienziati sapevano da ricerche precedenti che i pinguini africani comunicano utilizzando tre distinti tipi di suono che ricordano sillabe umane: quando si salutano, si accoppiano o difendono i territori. Ma i ricercatori volevano sapere se quelle "sillabe" seguissero due regole linguistiche comuni.

La prima di queste, chiamata legge di Zipf, fu proposta nel 1945 dal linguista George Zipf. La legge afferma che più una parola viene usata frequentemente in qualsiasi lingua, più corta tende ad essere (basti pensare al "the," "to" e "of" della lingua inglese). Precedenti studi hanno analizzato più di 1.000 lingue del mondo per provare questa legge, confermandola in tutte. L'altra regola, nota come Legge Menzerath-Altmann, afferma che più una parola o una frase sono lunghe, più sono brevi le sue sillabe costituenti, mentre è più probabile che parole più brevi abbiano sillabe più lunghe. Studi precedenti hanno dimostrato che i primati utilizzano queste regole quando comunicano tra loro.

Non solo primati. I ricercatori del nuovo studio hanno scoperto che il linguaggio del pinguino africano è conforme alle leggi di Zipf e a quelle di Menzerath-Altmann: le chiamate più brevi tendevano ad essere le più comuni e le frasi più lunghe erano costituite dalle sillabe più brevi. Questo studio ha fornito le prime prove che questi modelli linguistici comuni si estendono anche nel regno animale, scrivono infine gli autori.