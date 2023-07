La lingua di uomo diventa verde e pelosa e i medici faticano a capire il motivo

Di casi strani nel mondo della medicina ce ne sono stati parecchi, come l'uomo la cui urina era diventata verde, ma nulla batte quello di un soggetto di 64 anni che si è presentato ai suoi medici con un sintomo insolito e leggermente preoccupante: la sua lingua era diventata verde e pelosa.

Questa condizione è stata causata da un accumulo di cellule morte sulla lingua. Quest'ultima causa provoca un allungamento delle papille che rivestono la lingua. A loro volta, le papille intrappolano altre sostanze, come cibo, batteri e lieviti.

La colorazione è spesso nera, ma può essere marrone, gialla o, come nel caso in questione, verde. La sintomatologia è causata da raro effetto collaterale degli antibiotici, da una scarsa igiene orale, dalla bocca secca, dal fumo o da una dieta di cibi morbidi che non rimuovono la pelle morta dalla lingua.

I medici hanno notato che quest'uomo aveva smesso di prendere antibiotici per un'infezione dentale poco prima dell'insorgenza dei sintomi. Fortunatamente, la causa è facilmente trattabile: al paziente è stato consigliato di strofinare delicatamente la lingua con uno spazzolino e di smettere di fumare.

Sei mesi dopo, i medici hanno visto che la lingua era tornata al suo aspetto normale, anche se l'uomo continuava a fumare (occhio, perché il fumo è collegato alla depressione). Insomma, sembra facile a dirlo, ma in caso di lingua "colorata", non andate nel panico perché le cause sono spesso molto semplici da trattare.