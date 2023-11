Questi linguaggio vecchio 3.000 anni è apparentemente impossibile da decifrare

In Turchia, tra le rovine dell'Impero Ittita, gli archeologi hanno scoperto un tesoro nascosto: una lingua segreta, perduta da oltre 3000 anni. Questa scoperta straordinaria è emersa da decine di migliaia di tavolette d'argilla, testimonianze silenziose di un'epoca remota. Risalenti al secondo millennio a.C., celano un enigma.

Stiamo parlando di un misterioso testo cuneiforme, diverso da qualsiasi altra lingua antica del Medio Oriente. Sebbene condivida radici con altre lingue anatoliche-indoeuropee, questo idioma rimane un mistero, un codice da decifrare che potrebbe rivelare nuove verità sul passato. L'Impero Ittita, noto per essere il più antico regno a parlare una lingua indoeuropea, nasconde nelle sue tavolette un passaggio che introduce questo linguaggio sconosciuto con le parole:

"Da ora in poi, leggi nella lingua del paese di Kalašma." Kalašma, area dell'Età del Bronzo, si trovava probabilmente ai margini nord-occidentali dell'Impero Ittita, distante dalla capitale Hattusa, dove è stata ritrovata questa tavoletta. Andreas Schachner, a capo degli scavi delle rovine, ha subito percepito l'importanza di questo reperto, eccezionalmente ben conservato rispetto alle altre 25.000 tavolette ritrovate sullo stesso sito.

L'Impero Ittita, estendendosi su gran parte dell'Anatolia dal 1650 al 1200 a.C., era un crogiolo di lingue e culture, con tavolette scritte in vari idiomi, testimonianza della diversità etnica sotto il suo dominio. La recente scoperta di questa nuova lingua, sebbene emozionante, non sorprende gli esperti. Gli Ittiti, infatti, erano noti per registrare rituali in lingue straniere, non solo per scopi accademici, ma anche come parte della loro strategia di espansione imperiale.

Attraverso il rispetto per le religioni altrui, l'Impero cercava di guadagnare stima durante la sua espansione, incorporando nuove divinità e pratiche religiose. Chissà cosa scopriranno gli studiosi che analizzeranno l'antico testo.