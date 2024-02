Una delle lingue più strane e particolari del mondo dispone solo di 150 parole

Le lingue più conosciute del mondo, come l'italiano o l'inglese, contengono milioni di vocaboli e ogni anno ne ottengono di nuovi. Secondo Luca Lorenzetti, linguista e professore ordinario di Glottologia all'Università degli studi della Tuscia, la nostra lingua per esempio possiede circa 2 milioni di parole, mentre l'inglese 1.022.000.

Tuttavia, non tutte le lingue possiedono questo grande numero di parole. Ce ne sono alcune che ne possiedono poche migliaia e talmente rare da essere parlate da poche decine di individui.

Relativamente al numero di parole, forse la lingua più strana esistente al mondo è la lingua Toki Pona, nata in Canada a seguito di un esperimento linguistico e filosofico. Questa lingua è stata inventata nel 2001 dalla linguista Sonja Lang, che voleva sviluppare una lingua contenente poche parole, ma che riuscisse ad esprimere la grande varietà di concetti che è possibile descrivere con le altre lingue. Una vera sfida, che si è protratta fino ad oggi.

A differenza delle antiche lingue indo-europee, sorte migliaia di anni fa nell'Asia centrale e contenenti centinaia di migliaia di parole, il Toki Pona possiede in questo momento 150 parole, attinte dall'olandese, dal mandarino, dall'inglese, dal cantonese e da altre lingue sparse per il mondo.

Le parole essenziali sono 137 e per quanto sia abbastanza complicato approcciarsi al suo studio, questa lingua è usata da migliaia di persone di diversi paesi, appassionate di linguistica.

Secondo alcuni critici, il Toki Pona non sarebbe una vera e propria lingua, ma più un giocattolo linguistico, visto che viene utilizzata solo da persone estremamente forbite e che usano questa lingua solo per puro divertimento. È tuttavia vero che i suoi parlanti aumentano di anno in anno e che in giro per il mondo ci sono lingue riconosciute che vengono usate solo da alcune decine di persone.

Bisogna anche ricordare che imparare più lingue è una delle attività più utili per il nostro cervello, visto che ci consente di divenire più intelligenti e di contrastare alcuni sintomi del decadimento neuronale. Imparare il Toki Pona dunque potrebbe rivelarsi più utile e divertente di quanto in molti pensano, consapevoli inoltre che imparare 150 parole è molto più semplice rispetto a imparare le migliaia di parole di base che sono necessarie per parlare fluentemente qualsiasi altra lingua.