D-Link lancia la promo per Natale: router con omaggio Amazon Fire TV Stick

Mentre le ultime offerte legate al Black Friday giungono al termine, le principali realtà del mondo tech iniziano chiaramente a guardare sempre con più insistenza a Natale 2021. In questo contesto, è stata lanciata una promozione di D-Link che propone Amazon Fire TV Stick in omaggio.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla nota società di elettronica taiwanese, fino al 31 gennaio 2022 sarà possibile ottenere il succitato dispositivo senza spendere alcunché in più. Il tutto a fronte dell'acquisto di un router o Wi-Fi extender tra quelli che rientrano nella promozione.

A tal proposito, tra i router coinvolti troviamo i modelli DIR-X1560 (Wi-Fi 6), DVA-5593 (modem router), DWR-921 (mobile router), DWR-953 (dispositivo che permette di passare a una rete secondaria mobile 4G LTE nel caso la banda larga non ne voglia sapere di funzionare in un determinato momento) e DWR-933 (hotspot Wi-Fi 4G/LTE Cat 6). Per quel che riguarda invece il mondo dei Wi-Fi extender, c'è DAP-X1860.

Insomma, le proposte di D-Link strizzano l'occhio a un vasto pubblico, dato che mirano sia a chi necessita di ottimizzare la propria connessione a Internet a banda larga che a chi invece vuole puntare sul 4G LTE. Non mancano poi soluzioni "ibride" e potrebbe inoltre trattarsi di una buona occasione anche per chi vuole portarsi a casa una "chiavetta" HDMI Amazon Fire TV Stick.

In ogni caso, per approfondire offerta e portali e-commerce coinvolti (la promozione è valida in quelli che D-Link definisce "negozi fisici e online dei più grandi distributori italiani"), potete fare riferimento al portale ufficiale DLink4Me (consigliamo di consultare anche il regolamento completo dell'iniziativa di D-Link).