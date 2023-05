Questo link manda in crash Whatsapp su Android: occhio a non digitarlo!

A poche ore dal lancio dell’aggiornamento di Whatsapp per iOS che ha introdotto il supporto multi-dispositivo anche su iPhone, i colleghi di AndroidAuthority hanno pubblicato la notizia secondo cui un URL manderebbe letteralmente in tilt l'applicazione su Android.

L’url è “wa.me/settings”, che di norma dovrebbe reindirizzare alla pagina delle impostazioni dell’applicazione. Tuttavia, come notato da alcuni utenti su Twitter e verificato da Android Authority, nel momento in cui lo si invia l’app va in crash di continuo e l’unico modo per risolvere è non aprire la chat in cui lo si è ricevuto o inviato e quindi cancellare l’intera cronologia altrimenti non sarà più possibile conversare con quella determinata persona. In alternativa, si può utilizzare Whatsapp Web.

Al momento sembra essere interessata la versione 2.23.10.77 di Whatsapp per Android, mentre su iOS e sulla versione web del client non sono giunte segnalazioni analoghe, ed abbiamo potuto constatare che effettivamente il bug non è presente. La notizia sta vendo una risonanza importante a livello globale, ed è altamente probabile che Meta provveda a patchare il bug rapidamente in quanto è molto grave e provoca non pochi grattacapi agli utenti.

Le ultime indiscrezioni parlano anche di una Whatsapp al lavoro sulla condivisione dello schermo, almeno a giudicare dalle indicazioni emerse dalle ultime versioni beta.