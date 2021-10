D-Link presenta R15 EAGLE PRO AI AX1500, Smart Router Wi-Fi 6 con AI: prezzo e dettagli

D-Link presenta R15 EAGLE PRO AI AX1500, Smart Router compatibile con la tecnologia di rete Wi-Fi 6 e dotato di intelligenza artificiale per aumentare la copertura della rete e migliorare le prestazioni, così da garantire un’esperienza d’uso eccellente e in continuo miglioramento sia nelle abitazioni private che negli uffici.

Il nuovo D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router annunciato nella giornata odierna riesce a raggiungere velocità wireless dual-band pari a un massimo di 1.500 Mbps, con connessione Wi-Fi superveloce dalla copertura fino a 230 metri quadrati. Il router offre 1024 QAM, MU-MIMO e OFDMA per migliorare l’efficienza della rete e la sua velocità.

Lato intelligenza artificiale, R15 EAGLE PRO AI AX1500 sfrutta l’AI Wi-Fi Optimiser e l’AI Traffic Optimiser rispettivamente per scansionare continuamente il canale Wi-Fi così da garantire la migliore connessione possibile a ogni dispositivo collegato, e dare la priorità di utilizzo della rete al dispositivo che richiede dati in maniera intensa e continua. Non manca anche l’AI Parental Control per garantire ai genitori la sicurezza assoluta all’esperienza da internauti dei più piccoli.

Anche la configurazione è particolarmente semplice: il nuovo Smart Router riesce a creare facilmente una rete Wi-Fi estesa con EAGLE PRO AI Mesh Extender (E15) o Mesh Systems (M15-2 e M15-3), prodotti in arrivo nel mercato del Belpaese nel corso dei prossimi mesi, mentre l’AI Mesh Optimiser rafforza la connessione rendendola affidabile e con il numero di interruzioni più basso possibile.

L’intelligenza artificiale continuerà ad aggiornare il router a seconda del suo utilizzo, monitorando l’utilizzo dei dati e inviando consigli e report settimanali all’utente tramite l’applicazione EAGLE PRO AI. Dulcis in fundo, R15 EAGLE PRO AI AX1500 è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa per sfruttare i controlli vocali così da gestire facilmente la rete in poche parole.

R15 EAGLE PRO AI AX1500 è disponibile in Italia su Amazon a 69,90 Euro, ma non manca anche in catene di negozi come Mediaworld e altre ancora.