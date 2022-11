LinkedIn si aggiorna: in arrivo la funzione per programmare i post

Ci sono novità in arrivo per quanto riguarda LinkedIn, il social network di proprietà di Microsoft con oltre 15 milioni iscritti nel nostro Paese. L'azienda sta introducendo una nuova funzione che permette di programmare l'invio dei post direttamente dalla piattaforma, senza bisogno di affidarsi ad app terze.

Una strada già percorsa da altri social network, come ad esempio Instagram, che ha recentemente incluso anche delle nuove normative riguardanti la privacy al suo interno, con una stretta sui più giovani annunciata da Meta.

In pratica, gli utenti potranno decidere di programmare l'invio di un loro post in una determinata ora di un determinato giorno del calendario, il tutto direttamente dalla stessa piattaforma, senza il bisogno di scaricare o utilizzare altre applicazioni o siti internet.

Sicuramente un bel passo in avanti per il social targato Microsoft. In tal modo, infatti, i vari iscritti avranno la possibilità di gestire la propria pagina e la propria presenza sul social in maniera ancora più efficiente, organizzando tutto nel migliore dei modi.

Una notizia che immaginiamo possa fare piacere ai numerosi iscritti che la piattaforma conta in Italia, arrivata qualche ora dopo un'altra incredibile news riguardante Twitter, con Elon Musk che ha assunto Geohot, l'hacker che riuscì a violare PS3.