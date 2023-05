Anche LinkedIn si butta sull'IA: con l'ultimo aggiornamento scrive il curriculum per voi

Tutti i social network vogliono salire sul carrozzone dell'Intelligenza Artificiale: meno di una settimana fa, per esempio, è stato TikTok a sperimentare con l'IA, introducendo degli avatar realizzati da un software generativo. Oggi, invece, è LinkedIn a implementare un assistente AI-Based, che invia in automatico il vostro curriculum ai recruiter.

In particolare, l'IA di LinkedIn si occuperà di scrivere brevi lettere di presentazione e curriculum vitae degli utenti e inviarli in automatico ai recruiter delle aziende alla ricerca di nuovi lavoratori. La feature, che potrebbe sembrare utilissima a chi è da tempo in cerca di lavoro, è sfortunatamente celata dietro il paywall dell'abbonamento a pagamento a LinkedIn Premium.

Dopo il nuovo aggiornamento dell'UI web di LinkedIn e dell'app del social network per professionisti su Android e iOS, apparirà agli utenti Premium la possibilità di "far scrivere una bozza di messaggio all'IA" e, eventualmente, di correggerla e inviarla ai recruiter delle aziende per le quali desiderano candidarsi. La funzione, inoltre, ha la capacità di creare una lettera di presentazione "su misura" per l'utente, controllando "dati provenienti dal tuo profilo, dal profilo di chi sta assumendo, dalla descrizione del lavoro per il quale ti stai candidando e dal profilo della compagnia di tuo interesse".

Per il momento, non sappiamo se il rollout della funzione sia limitato alla lingua inglese o agli Stati Uniti, anche perché potrebbero volerci diverse ore (se non alcuni giorni) prima che la funzione venga resa disponibile in altri Paesi del mondo o in altre lingue. In ogni caso, è evidente che la feature sia stata pensata appositamente per gli iscritti americani a LinkedIn: le prime righe di ogni messaggi generato dall'IA, infatti, sono molti simili a quelle delle cover letter molto in voga soprattutto sul mercato del lavoro americano.

La stessa LinkedIn, comunque, ha chiesto agli utenti di non affidarsi ciecamente all'IA, spiegando che "la personalizzazione dei messaggi è molto importante" e che chi si trova alla ricerca di un impiego dovrebbe comunque effettuare un controllo del testo prima di inviarlo ai recruiter.