Linkem e Tiscali verso la fusione: nascerà il quinto operatore fisso in Italia

Linkem e Tiscali nelle ultime giornate del 2021 hanno raggiunto un accordo per la fusione in un’unica società, creando così il quinto operatore di telecomunicazioni di telefonia fissa in Italia e il leader del mercato nell’ambito della banda larga e ultra larga, grazie a una interessante quota di mercato pari al 19,4%.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, la mossa costituirebbe una spinta ulteriore al consolidamento nel settore ipercompetitivo delle telecomunicazioni nel Belpaese. Osservando i dettagli dell’operazione, salvo opposizione delle autorità entro metà 2022 Linkem deterrà il 62% delle azioni Tiscali diventando il suo più grande investitore.

Come parte di questo piano, Linkem è anche alla ricerca di un investitore che aiuti a finanziare piani per aggiornare le sue operazioni di rete, potenziando così l'implementazione del 5G sul territorio nazionale. In un comunicato stampa congiunto, l’Amministratore Delegato di Tiscali si è detto soddisfatto dell’integrazione con Linkem Retail: “[essa] costituisce un passo importante per l’ulteriore sviluppo di servizi dedicati sia alle famiglie, con particolare attenzione a quelle in aree di digital divide, che alle imprese ed alla PA”.

Il Presidente di Linkem, Davide Rota, ha invece affermato: “Linkem e Tiscali rappresentano due importanti realtà imprenditoriali che hanno puntato sin dall’inizio sull’innovazione, sulla centralità del cliente e sulla specializzazione della propria organizzazione. L’operazione di integrazione che ci vede protagonisti è basata sulla condivisione di questi valori e di asset unici nel panorama italiano delle telecomunicazioni, che ci consentiranno di cogliere al meglio tutte le opportunità legate allo sviluppo dei servizi 5G e alla trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni”.

Nel frattempo anche gli operatori rivali si muovono nell’ambito telcom: ad esempio, WindTre a fine dicembre ha annunciato l’estensione della copertura FTTH a Roma.