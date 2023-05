Linus molla tutto: rifiutata offerta da 100 milioni, ma non sarà più CEO

Dieci anni di incredibili successi hanno fatto diventare Linus Tech Tips uno dei punti di riferimento assoluti nel mondo della tecnologia su YouTube, ma da luglio 2023 niente sarà più come prima... o forse no?

A spiegarlo nel video che trovate in apertura è lo stesso Linus Sebastian che, in un commovente flusso di coscienza, spiega le ragioni del suo ritiro dal ruolo di CEO del Linus Media Group.

Al timone dell'azienda non ci sarà più lui ma l'amico ed ex "capo" alla NCIX Terren Tong, ma ci sono anche degli interessanti retroscena.

Se già la doccia fredda dell'addio di Linus al ruolo di CEO lascia a bocca aperta, cosa pensereste se vi dicessimo che - parole sue - ha rifiutato un'offerta da 100 milioni di dollari per l'acquisizione dell'azienda, pagati al 60% in contanti e al 40% in azioni?

Una mossa del tutto naturale, se ci pensiamo, perché la creatura plasmata da Linus, sua moglie e dal resto del team conta solo sul canale principale la bellezza di oltre 15 milioni di iscritti (nonostante la violazione con crypto scam del canale di Linus di qualche mese fa). Dimensioni che hanno permesso allo youtuber e imprenditore di avere la casa dei suoi sogni e una fuoriserie: "non avrebbe cambiato granché il nostro stile di vita. Cosa avremmo dovuto farci? Comprare una casa ancora più grande? Una macchina ancora più veloce?".

A ogni modo, non c'è da temere per il futuro: l'azienda è in buone mani e Linus continuerà a far parte della famiglia come CVO (Chief Vision Officer) e rassicura i suoi fan che apparirà ancora in camera, se possibile anche più di prima.