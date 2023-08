Linus Tech Tips, la "pausa di riflessione" è finita: nuovo video di scuse su YouTube

A metà agosto, Linus Tech Tips ha annunciato una pausa dalla pubblicazione dei suoi video per rispondere alla cascata di critiche ricevute dalla community, che accusava il più grande canale YouTube specializzato in tecnologia del mondo di superficialità e incompetenza. Oggi, finalmente, Linus è tornato su YouTube per parlare del futuro del suo canale.

Con un video pubblicato su YouTube, Linus Sebastian (Linus Tech Tips per i milioni di utenti che lo seguono sul web) ha spiegato che è pronto a tornare a pubblicare video a tema tecnologico, delineando anche una nuova strategia per i contenuti di Linus Media Group (l'azienda dietro al canale di LTT e a tutti quelli collaterali) e per la prevenzione e la gestione degli errori.

Il video arriva dopo una lunga pausa di 10 giorni: un evento più unico che raro, se consideriamo che LTT non ha mai mancato un upload al giorno negli ultimi anni, nemmeno quando Linus si è ritirato dal ruolo di CEO della sua azienda, lasciando la dirigenza ad un suo collaboratore. La pausa, spiega Linus, è servita a "scavare in profondità su ciascun passo falso" e ad "identificare le sfide di comunicazione e di lavoro in team" che avrebbero pregiudicato la qualità dei video di Linus Tech Tips.

Per questo, d'ora in poi LTT non caricherà più un video al giorno, ma si limiterà a lanciare i suoi contenuti solo quando saranno pronti e quando saranno approvati da un sistema di controllo qualità incrociato, che al momento prevede, oltre ai controlli interni, anche quelli esterni di un gruppo molto ristretto di iscritti al canale YouTube dotati di comprovata conoscenza degli argomenti trattati.

Inoltre, LTT punterà tutto sulla trasparenza, pubblicando delle linee guida sia sull'esecuzione dei suoi test che, soprattutto, sui processi di sponsorship dietro ad ogni video del canale, migliorando anche il servizio clienti e il tracciamento dei prodotti venduti attraverso il negozio digitale di Linus Media Group.

Tuttavia, Linus non ha parlato delle accuse di molestie a sfondo sessuale e di tossicità nell'ambiente di lavoro pervenute da alcuni ex-dipendenti di Linus Media Group. Al contrario, il volto di Linus Tech Tips si è limitato a spiegare che "il nostro team di risorse umane condurrà un'analisi più approfondita delle accuse. Quando saremo pronti, rilasceremo una dichiarazione a riguardo".