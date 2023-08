Linus Tech Tips si prende una pausa dopo le critiche: "abbiamo sbagliato, miglioreremo"

Nel mese di maggio, il canale YouTube di Linus Tech Tips ha vissuto un terremoto: il fondatore e "volto" del progetto, Linus Sebastian, ha lasciato il ruolo di CEO della compagnia dietro ai suoi video. Ora, però, le cose sembrano mettersi persino peggio: Linus Tech Tips si prenderà una pausa dopo aver ricevuto diverse critiche dalla community.

Facciamo però una dovuta precisazione: anche se non è più CEO della compagnia, Linus resta il volto principale del suo canale, e spesso partecipa ai video dei canali "collaterali" di LTT, come Short Circuit (specializzato negli smartphone) e Mac Address (che si occupa invece del mondo Apple). Inoltre, la "pausa di riflessione" che riguarderà il canale principale di Linus Tech Tips dovrebbe durare al più un paio di settimane. In futuro, invece, verrà ridotto il numero di video pubblicati ogni settimana per permettere agli editor di concentrarsi maggiormente su ciascuno di essi.

Ma da cosa è nato il terremoto che ha spinto LTT a fermare gli upload per qualche giorno e a rivedere tutti i suoi processi interni di testing e di controllo qualità? Come riporta PCGamer, la controversia sarebbe esplosa dopo una recensione di un sistema di raffreddamento a liquido di Monoblock: Linus avrebbe infatti dato un voto negativo alla componente, senza però accorgersi di averla testata con una GeForce RTX 4090 e non con una GeForce RTX 3090 Ti, come invece indicato dal produttore.

Nonostante ciò, Linus avrebbe rifiutato un nuovo test del sistema di raffreddamento, generando ampie critiche nella community degli appassionati di gaming su PC. In particolare, Gamers Nexus, un altro importante recensore hardware americano, ha pubblicato un lungo video (che trovate in calce a questa notizia) criticando non solo la recensione del sistema di Monoblock, ma anche la trasparenza e l'accuratezza delle recensioni di LTT, accusando il canale di numerosi errori e imprecisioni. Presto, il video di Gamers Nexus ha ricevuto il supporto di gran parte dell'utenza, che a sua volta ha iniziato a criticare Linus per gli errori commessi negli ultimi mesi.

Inizialmente, Linus stesso ha pubblicato una risposta scritta sul forum di LTT, che ammetteva i propri errori ma difendeva comunque il lavoro fatto sul suo canale fino ad ora. Sfortunatamente, sembra che gli utenti non abbiano preso molto bene queste posizioni: sul Subreddit di LTT, infatti, è comparso un thread intitolato "perché Linus non ammette i suoi errori, si scusa e lavora per migliorare la qualità dei video di LTT?".

Ciò ha spinto la compagnia dietro a Linus Tech Tips a pubblicare su YouTube un altro video, che trovate in cima a questa notizia, in cui tutte le figure incluse nella lavorazione dei video si sono scusate con la community e hanno annunciato una revisione dei propri processi di controllo qualità e di testing. Per portare avanti questa mastodontica review del canale, tuttavia, servirà un periodo di stop di almeno una settimana, insieme ad una pubblicazione ridotta per le settimane successive.

E mentre la controversia sulla qualità dei video di LTT divampa, alcuni ex-impiegati della compagnia ne hanno approfittato per denunciare delle condizioni di lavoro pessime, almeno stando alla loro esperienza. Su X, per esempio, la ex-social media manager di Linus Madison Reeve ha spiegato di aver dovuto lasciare LTT per via delle "condizioni di lavoro tossiche" dell'azienda, che avevano rischiato di "rovinare la mia salute mentale".