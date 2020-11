Anche Linus Torvalds è interessato ai nuovi Mac con M1, ma c'è un problema

A quanto pare, anche il papà di Linux, Linus Torvalds, potrebbe essere interessato all'acquisto di un nuovo Macbook con pRocessore M1, tuttavia c'è un problema: il sistema operativo. Lo sviluppatore l'ha svelato nel corso di una sessione di Q&A tenuta sul web.

"Mi piacerebbe assolutamente averne uno" ha risposto ad una domanda giunta sul forum Real World Tech, in cui ha specificato che "dovrebbe eseguire Linux. Ho dei bei ricordi del MacBook Air da 11 pollici, che ho usato circa dieci anni fa".

Torvalds ha parlato dell'impatto che potrebbero avere i processori ARM sul mercato dei computer, ed ha confidato che "ho aspettato tanto tempo un notebook ARM in grado di eseguire Linux. Il nuovo Air sarebbe quasi perfetto, ma ha il sistema operativo di Apple. E non ho il tempo per mettermi a combattere con esso e con l'inclinazione delle aziende che non vogliono aiutare".

La dichiarazione ha aperto le porte ad un'accesa discussione: in molti si sono detti certi del fatto che un MacBook con M1 basato su Linux potrebbe diventare la macchina preferita dagli sviluppatori, ma evidentemente allo stato attuale Apple non la pensa allo stesso modo.

Di recente alcuni test si sono soffermati sulla velocità dell'SSD montato da Apple sul MacBook Air con M1.