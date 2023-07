Linus Torvalds, Il 'papà' di Linux contro AMD: 'disabilitate questo stupido fTPM!'

Neanche il tempo di rallegrarsi degli ottimi benchmark del chip AMD Ryzen Z1 Extreme di ASUS ROG Ally, che già AMD deve guardarsi dalle critiche di un'autorevole voce del mondo dell'informatica. A questo giro, è Linus Torvalds, il "papà" di Linux a criticare la compagnia di Sunnyvale per il supporto che offre per il suo sistema operativo.

Stando a quanto riportano Tom's Hardware e Phoronix, Torvalds avrebbe aspramente criticato l'implementazione del fTPM di AMD su Linux, definendola "una schifezza", arrivando a suggerire a chiunque possieda una scheda madre con una soluzione fTPM o TPM integrata di disabilitarla. Già in passato, in effetti, l'implementazione del fTPM (firmware Trusted Platform Module) da parte di AMD aveva generato diverse critiche nella community degli appassionati di informatica, e non solo su Linux.

In particolare, anche su Windows era stato riscontrato che l'implementazione del fTPM di AMD causava lo stuttering durante il gaming, peggiorando le performance complessive delle build che utilizzavano la funzione. Nonostante negli ultimi mesi siano state trovate delle soluzioni "casalinghe" al problema, la stessa AMD ha lavorato alacremente ad un fix per quest'ultimo.

Sfortunatamente, però, una soluzione definitiva e ufficiale ancora non c'è, né su Windows né su Linux, nonostante le numerose patch lato BIOS rilasciate di recente dal Team Rosso. Proprio questa mancanza di supporto di qualità avrebbe fatto innervosire Torvalds, che ha spiegato che "semplicemente, disabilitiamo questa stupidaggine del fTPM HWRND" e che i fix di AMD "non si sono rivelati abbastanza efficaci".

Successivamente, Torvalds ha argomentato più nel dettaglio le sue durissime posizioni, scendendo anche nello specifico di tutti i problemi che AMD dovrebbe ancora risolvere per ottenere un funzionamento ottimale del suo fTPM. In ogni caso - ha concluso lo sviluppatore - i fix rilasciati finora sarebbero meno efficaci del previsto: "con le patch, in teoria, i rallentamenti dovrebbero ridursi a qualche centinaio (o a poche migliaia) di cicli della CPU, non certo ai livelli delle segnalazioni di stuttering relativi al fTPM che ci sono arrivate".