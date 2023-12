Su Linux esiste la BSOD? Tutto sulla novità della schermata blu

Da tempo immemore, su Windows i problemi vengono segnalati da una BSOD, la temuta "schermata blu della morte" che tanto ci ha fatto disperare in caso di errori di sistema. Profondamente cambiata nel tempo, si è evoluta conservando lo spirito di base: darci delle informazioni di base sul blocco.

Si tratta di un sistema studiato per venire incontro agli sviluppatori e ai tecnici, in modo da fornirgli un punto di partenza per il processo di troubleshooting. Oggi arricchita anche di QR Code per navigare velocemente verso una spiegazione più dettagliata del problema tramite smartphone, la schermata blu sta arrivando anche su Linux.

La versione 255 del progetto systemd, infatti, integra un nuovo servizio chiamato systemd-bsod che servirà proprio a questo scopo. Ogni messaggio d'errore che raggiunga un livello di priorità LOG_EMERG, vale a dire quando il sistema raggiunge lo stato di non operabilità, verrà mostrato a schermo intero insieme a un QR Code, proprio come su Windows.

Pur trattandosi di un servizio accessorio, la sua diffusione potrebbe avvenire a macchia d'olio, visto e considerato che systemd viene attualmente impiegato da numerose tra le più popolari distribuzioni Linux come gestore dei servizi di sistema. Siete pronti a provare il brivido del BSOD anche su Ubuntu?