La liquirizia può davvero essere letale a certe dosi? Ecco cosa dice la scienza

Vi abbiamo già raccontato sulle nostre pagine della morte di un uomo che ha mangiato troppa liquirizia per tre settimane di fila. Si è trattato di un semplice caso? O mangiare troppa liquirizia può davvero causare problemi al nostro corpo? Ecco cosa ci dice la scienza in questo caso.

Non si tratta di un caso isolato: vengono spiegati casi simili in diverse riviste mediche, in cui i pazienti sperimentano crisi di ipertensione, esaurimento muscolare o addirittura morte. Le reazioni avverse si riscontrano più frequentemente nelle persone di età superiore ai 40 anni che mangiano molta più liquirizia nera rispetto alla media. Inoltre, di solito consumano il prodotto per periodi di tempo prolungati.

La glicirrizina è la sostanza chimica contenuta nella liquirizia nera che conferisce alla caramella il suo sapore caratteristico, ma è la causa dei suoi effetti tossici. Questa sostanza imita l'ormone aldosterone, che si occupa di trattenere il sodio ed espellere il potassio; il sodio e il potassio lavorano insieme per guidare la comunicazione tra i nervi e la contrazione dei muscoli. Troppa glicirrizina, quindi, altera l'equilibrio di questi elettroliti, che possono aumentare la pressione sanguigna e disturbare il ritmo cardiaco.

L'uomo morto a causa della troppa liquirizia aveva livelli pericolosamente bassi di potassio, compatibili con la tossicità della glicirrizina. Vale la pena far notare che un certo numero di alimenti a base di liquirizia non contengono vera liquirizia, ma utilizzano un sostituto aromatizzante chiamato olio di anice, che non ha ovviamente gli stessi effetti collaterali dell'alimento.

Persone con determinate condizioni preesistenti sono più suscettibili agli effetti negativi della liquirizia nera, come coloro che hanno bassi livelli di potassio, ipertensione o aritmia cardiaca. Adesso non è necessario non mangiare mai più l'alimento, ma vale la pena - soprattutto se si ha qualche patologia come quella descritta prima - di limitare l'assunzione.

Le caramelle che si trovano al supermercato, inoltre, molto spesso non contengono proprio la glicirrizina.