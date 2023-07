Lisa Su avvistata a Taiwan: in ballo il nodo TSMC a 3 nanometri?

Le dichiarazioni di Lisa Su sul nodo TSMC a 3 nanometri potrebbe aver trovato il primo riscontro pratico: nelle ultime ore, infatti, la CEO di AMD è stata avvistata dalle parti del chipmaker taiwanese, dove dovrebbe incontrare il CEO C. C. Wei.

Secondo rumor locali, la visita della Su al colosso dei semiconduttori sarebbe tutt'altro che casuale, nonostante la sua trasferta a Taiwan sia da ricondurre anche e soprattutto a un riconoscimento che dovrebbe ricevere in questi giorni, una laurea honoris causa, nonostante sia già laureata al MIT in Ingegneria Elettronica.

Nonostante si parli principalmente di speculazioni, il silenzio che ha accompagnato la sua visita a Taiwan (se consideriamo il clamore che solitamente si trascina dietro suo cugino Jensen Huang di NVIDIA) è risultato quantomeno sospetto. Che ci siano in ballo i nodi più avanzati di TSMC? Difficilmente avremo conferma per via ufficiale, ma è chiaro che l'interesse sia alto per una AMD che deve necessariamente trovare la quadra per recuperare terreno sul team verde, sia a livello di efficienza che tecnologico.

Nel frattempo, nelle ultime ore in rete hanno iniziato a circolare voci su una nuova e misteriosa Radeon RX 7900 GRE, che dovrebbe arrivare sul mercato in un'edizione speciale e in un taglio di memoria inedito.