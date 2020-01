Ecco la lista dei 10 libri più prestati dalla biblioteca pubblica di New York in 125 anni

Quest'anno, la Biblioteca pubblica di New York compirà 125 anni e, per celebrare, il suo staff ha raccolto i dati - dal 1895 - per trovare i libri più amati della città. Ogni anno, la biblioteca vede oltre 16 milioni di visite, quindi non è stato un compito per nulla facile. Il risultato finale, comunque, saprà stupire un po' tutti.

"I libri in questa lista hanno trasceso generazioni e, proprio come la Biblioteca stessa, sono rilevanti oggi come lo erano al loro arrivo", ha dichiarato il presidente della biblioteca Anthony Marx in una nota."Questo elenco ci dice qualcosa sui newyorkesi degli ultimi 125 anni: cosa li muove, ciò che li eccita, ciò che resiste alla prova del tempo."

Ecco la lista dei libri presi in prestito:

The Snowy Day - Ezra Jack Keats, 485.583 prestiti Il gatto col cappello - Dr. Seuss, 469.650 prestiti 1984 - George Orwell, 441.770 prestiti Nel paese dei mostri selvaggi - Maurice Sendak, 436.016 prestiti Il buio oltre la siepe - Harper Lee, 422.912 prestiti La tela di Carlotta - E.B. Bianco, 337.948 prestiti Fahrenheit 451 - Ray Bradbury, 316.404 prestiti Come trattare gli altri e farseli amici - Dale Carnegie, 284.524 prestiti Harry Potter e la pietra filosofale - J.K. Rowling, 231.022 prestiti Il piccolo bruco Maisazio - Eric Carle, 189.550 prestiti

È interessante notare che la maggior parte dei libri sono stati scritti per bambini e molti di essi sono illustrati. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che libri più brevi hanno un tasso di ritorni più elevati nelle biblioteche. Anche molti dei libri per adulti, come 1984 e Il buio oltre la siepe, sono più brevi. Il posto numero uno, però, appartiene a The Snowy Day, e si tratta di un libro illustrato per bambini che è stato inserito nel catalogo della biblioteca dal 1962 e ancora oggi è uno dei più diffusi.

Altri libri, come quello scritto da Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farseli amici, è stato continuamente stampato dal 1936. L'eccezione notevole riguarda il famoso libro sulle avventure del mago più famoso del mondo scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, che fu pubblicato solo nel 1998.