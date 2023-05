La lista dei 25 smartphone Xiaomi che riceveranno presto la MIUI 14

Dopo aver trattato la questione degli smartphone POCO che riceveranno la MIUI 14, è giunto il momento di approfondire quali saranno i dispositivi Xiaomi che otterranno l'update nel corso delle prossime settimane. Infatti, sul Web è emersa una lista che comprende ben 25 smartphone.

A tal proposito, secondo quanto riportato anche da Gizchina, l'atteso aggiornamento software è "in dirittura d'arrivo" per un ampio numero di dispositivi mobili, compresi due tablet. In ogni caso, la finestra di uscita a cui si fa riferimento è quella legata al Q2 2023. Di seguito la lista emersa sul Web, che comprende anche dispositivi Redmi e POCO.

I 25 smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno la MIUI 14 nel Q2 2023

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Redmi Note 10 JE;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 8 (2021);

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 9T;

Redmi Note 9S;

Redmi 9T;

POCO F4 GT;

POCO F3;

POCO F4;

POCO X3 Pro;

POCO M5;

POCO M4 5G;

POCO X4 GT;

POCO X3 GT;

POCO F2 Pro;

POCO M3;

POCO X3 NFC.

Per il resto, i due tablet coinvolti sono Redmi Pad e Xiaomi Pad 5. Insomma, sembra proprio che il popolare brand sia pronto a portare l'aggiornamento alla MIUI 14 su un ampio numero di dispositivi, da smartphone a tablet. Non ci resta che attendere invece maggiori indicazioni in merito a quanto avverrà dopo il Q2 2023.