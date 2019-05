Ecco la lista dei dispositivi Samsung che saranno aggiornati ad Android Q

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Android Q, è tempo di capire quali saranno gli smartphone e tablet che saranno aggiornati alla nuova versione del robottino verde. I colleghi di SamMobile hanno stilato una lista relativa ai devices targati Samsung, che chiaramente è ancora da intendersi come preliminare e non definitiva.

Dispositivi Samsung aggiornati ad Android Q

Galaxy Fold

Galaxy S10e/S10/S10+

Galaxy S9/S9+

Galaxy Note 9

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 (2018)/A6+ (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J6/J6+

Galaxy J8/J8+

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy M30

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Non sappiamo se la lista sia stata stilata in ordine di aggiornamento o meno, ma conoscendo le abitudini di Samsung (ed in generale dei produttori di smartphone di fascia alta), appare quanto mai ovvio ipotizzare un lancio di Android Q prima sugli ultimi smartphone top di gamma, tra cui il Galaxy S10 e soprattutto il Galaxy Fold che nonostante il rinvio dovrebbe comunque debuttare a breve sul mercato, ma con la versione precedente dell'OS.

Dovrebbero seguire a ruota anche il Galaxy S9 ed il Galaxy Note 9, i top di gamma dello scorso anno.

La fase beta di Android Q è già cominciata subito dopo la presentazione, ma nella lista dei primi dispositivi non è presente nessuno smartphone Samsung.