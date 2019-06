La lista degli iPhone ed iPod compatibili con iOS 13

A poche ore dalla presentazione ufficiale del nuovo iOS 13, è tempo di parlare di compatibilità. Al termine del keynote di ieri pomeriggio, il colosso di Cupertino ha svelato la lista degli iPhone ed iPod che riceveranno l'aggiornamento.

iOS 13 sarà disponibile su:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod Touch (settima generazione)

Come sempre, quindi, Apple garantirà un supporto molto ampio, ma chiaramente non tutte le funzioni dovrebbero essere disponibili su tutti i dispositivi. La compagnia di Cupertino è solita svelare queste informazioni nel corso del keynote autunnale, che solitamente è sede di presentazione della nuova generazione di iPhone.

Interessante notare come entri nella lista anche il nuovo iPod Touch che è stato presentato qualche settimana fa, mentre viene ufficialmente interrotto il supporto ad iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ed iPod Touch di sesta generazione, tutti aggiornati lo scorso anno ma che evidentemente non saranno compatibili con iOS 13.

La prima beta dell'OS è già disponibile da ieri, come annunciato da Tim Cook, mentre la beta pubblica arriverà nel corso del mese di Luglio con lancio per gli utenti in programma entro fine anno. Come sempre consigliamo di installare la beta solo su un dispositivo secondario in quanto contiene ancora bug.