Lista offerte ho. Mobile per portabilità a settembre 2022: si parte da 5,99 euro al mese

A poco più di una settimana dalla analisi delle offerte di portabilità Vodafone disponibili a settembre, ci rechiamo dal secondo brand consumer dell’operatore telefonico britannico per vedere le offerte ho. per la portabilità di questo mese. Il prezzo minimo, come il mese scorso, parte da 5,99 euro.

L’offerta in questione è ho. 50 Giga da 5,99 euro al mese, caratterizzata poi da minuti e SMS sono illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale. Lo stesso vale per ho. 150 Giga, il cui prezzo è però pari a 7,99 euro al mese. In entrambi i casi l’attivazione è gratuita ma limitata ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lyca e di altri MVNO; nel caso specifico dei clienti Kena è possibile accedere esclusivamente a ho. 150 Giga da 7,99 euro al mese.

I clienti legati a brand principali come TIM, Vodafone e WindTre, oltre che Very Mobile, possono invece scegliere tra due offerte: ho. 50 Giga da 11,99 euro al mese e ho. 150 Giga da 13,99 euro, sempre con SMS e chiamate senza limiti e il quantitativo di rete mobile indicato sul nome. L’attivazione in questo caso costa 9 euro, eccetto per i clienti Vodafone che dovranno pagare la quota completa di 29 euro, in aggiunta a 12 euro fissi per la prima ricarica.

Infine, segnaliamo la promozione speciale autunnale ho. 200 Giga da 9,99 euro, disponibile per clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e di altri operatori virtuali minori. Per tutti i dettagli basta visitare il sito ufficiale ho. Mobile.

Se invece preferite altri operatori, vi rimandiamo alle offerte Iliad disponibili a settembre 2022.