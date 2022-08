Lista offerte Iliad di agosto 2022: si parte da 4,99 Euro al mese, attenti a Flash 150

Diversi giorni dopo il lancio della super offerta di agosto firmata Iliad, torniamo proprio dall’operatore di Benedetto Levi per vedere quali offerte propone Iliad ad agosto 2022 nell’ambito della telefonia mobile. I prezzi partono da 4,99 Euro al mese e il listino, eccetto per la promozione speciale mensile, non cambia.

Sul sito di Iliad troviamo infatti le solite offerte che da mesi definiscono il catalogo dell’operatore, a partire da Iliad Voce da 4,99 Euro al mese con chiamate e messaggi senza limiti verso tutti, accompagnate da appena 40 MB di Internet mobile per casi di utilizzo limitato.

Alcune offerte sono nascoste, ricordiamo: Iliad Giga 40 da 6,99 Euro al mese ha una sezione dedicata sul sito e non risulta evidenziata tra le offerte principali. Il suo pacchetto è composto dunque da 40 Giga di rete mobile in 4G, SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale e chiamate internazionali illimitate verso numerose destinazioni estere. Altrimenti, Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese ha lo stesso bundle dati eccetto per il traffico dati raddoppiato.

Con la scomparsa di Iliad Giga 120 dal catalogo ritorna invece Flash 150 da 9,99 Euro al mese, offerta che resterà disponibile per altri 39 giorni (al momento della scrittura della notizia) e offre chiamate/SMS illimitati assieme a 150 Giga anche in 5G, dove ovviamente c’è copertura. Infine, Iliad Dati 300 da 13,99 Euro al mese è il pacchetto utile a coloro che necessitano esclusivamente di Internet, dato che include soltanto 300 GB per Internet.

Ricordiamo, infine, che tutte le offerte non vedranno alcuna rimodulazione del prezzo mensile (come da slogan, Iliad mantiene “per sempre” la stessa mensilità dalla sottoscrizione del contratto) e un costo una tantum di 9,99 Euro per l’attivazione della SIM.

Recentemente abbiamo anche visto le offerte di portabilità WindTre per agosto 2022.