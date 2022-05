La lista di offerte Iliad disponibili a maggio 2022: si parte sempre da 4,99 Euro al mese

Mentre continua a crescere la rete proprietaria Iliad in Italia arrivando a 9.300 impianti complessivi (e sempre in aumento), visitiamo il sito ufficiale dell’operatore nato in Francia per vedere la lista di offerte Iliad disponibili a maggio 2022. Come sempre, il piano più economico è proposto a 4,99 Euro al mese.

Il catalogo Iliad disponibile online conta innanzitutto su Iliad Voce da 4,99 Euro al mese, pensato per coloro che non hanno bisogno di rete mobile ma cercano soltanto chiamate e messaggi: il pacchetto, infatti, è composto da minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili. Troviamo poi 40 MB di Internet in caso di necessità, ma nulla di più.

Iliad Giga 40 rimane nascosta ma disponibile come offerta da 6,99 Euro al mese caratterizzata da 60 Giga di Internet mobile e messaggi e chiamate senza limiti verso tutti. Per attivarla dovrete visitare la pagina Iliad dedicata o recarvi presso una SIMBOX Iliad. In alternativa, Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese è il pacchetto più equilibrato, composto da chiamate illimitate verso tutti e SMS sempre senza limiti, assieme a 80 Giga di Internet in 4G o 4G+ dove disponibile. O ancora, rimane disponibile Giga 120 a 9,99 Euro al mese con minuti/SMS senza limiti e 120 GB di Internet anche in 5G. Dedicata alle aziende è infine l’offerta Dati 300, disponibile fino al 10 maggio 2022, con 300 Giga di Internet a 13,99 Euro al mese. In tutti i casi si parla di costi di attivazione pari a 9,99 Euro.

A inizio mese abbiamo invece visto l’introduzione dell’offerta Kena da 5,99 Euro al mese.