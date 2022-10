ho. Mobile, ancora disponibile promo speciale autunnale con 200 Giga a 9,99 euro

Qualche giorno dopo avere visto le offerte di portabilità WindTre disponibili a ottobre 2022, torniamo nel settore della telefonia mobile in Italia per vedere, tra le promozioni di portabilità ho. Mobile attive questo mese, l’offerta speciale autunnale da 9,99 euro al mese con 200 Giga.

Visitando il portale ho. Mobile, infatti, questa viene proposta nel banner principale con il prezzo mensile di 9,99 euro e 200 Giga inclusi nel pacchetto dati, assieme a minuti e SMS illimitati. Questa promozione è accessibile esclusivamente a clienti che provengono da operatori virtuali come CoopVoce, Fastweb, PosteMobile, brand minori e Iliad.



Rispetto ad altre offerte accessibili alla stessa clientela, come il piano da 5,99 euro con 100 Giga o la variante da 150 Giga a 7,99 euro al mese, risulta l'ideale per coloro che necessitano di un bundle dati mobile particolarmente generoso, che si tratti di esigenze di lavoro o preferenze personali con la navigazione online.

Coloro che provengono da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile purtroppo non potranno attivarla effettuando la portabilità; in tali casi, è necessario effettuare la triangolazione passando ad un altro operatore virtuale prima di completare il trasferimento del numero a ho. Mobile.

A proposito del primo brand, eccovi le offerte Vodafone di ottobre 2022 per la portabilità da altri operatori.