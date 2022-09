Lista offerte portabilità Kena di settembre 2022: c'è promo speciale da 5,99 euro al mese

Pochi giorni fa abbiamo completato la rassegna di offerte Vodafone di settembre 2022 per la portabilità da altri operatori, principali o virtuali. Oggi invece è la volta delle offerte di portabilità Kena disponibili questo mese, tra cui la ottima promozione da 100 Giga a 5,99 euro al mese.

Partiamo proprio da quest’ultima, disponibile nella homepage di Kena per l’attivazione online. Rispetto al mese scorso notiamo la presenza di 100 Giga di Internet in 4G anziché 70, il tutto senza cambiare il prezzo mensile da pagare. Nel pacchetto dati troviamo poi chiamate illimitate e 500 SMS verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile. SIM e consegna sono gratuiti, come anche l’attivazione che, tuttavia, resta limitata a clienti Iliad, Lyca, FastWeb, PosteMobile e di altri operatori virtuali minori.

In alternativa troviamo le medesime promozioni mobili dello scorso agosto: Kena parte da 4,99 euro al mese per l’offerta con 500 SMS, chiamate senza limiti e 1 Giga di Internet. Questa offerta specifica può essere attivata da clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO. Segue dunque per convenienza Kena 7,99 che, a 7,99 euro al mese, include 500 SMS, chiamate illimitate verso tutti e 150 Giga sempre in 4G. In questo caso l’attivazione costa 1,99 euro e può essere effettuata anche da clienti ho.

Infine, i clienti di qualsiasi operatore (inclusi pertanto WindTre, Vodafone, TIM e Very Mobile) possono attivare il piano da 11,99 euro al mese con chiamate senza limiti, 100 Giga in 4G e 1000 SMS. Attivazione, SIM e consegna a domicilio sono sempre proposte a costo zero.

In conclusione, vi rimandiamo alle offerte Iliad di settembre 2022.