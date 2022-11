Lista offerte portabilità Vodafone disponibili a fine novembre 2022: da 7,99 euro al mese

Torniamo anche a fine mese ad analizzare le offerte telefoniche disponibili per tutti coloro che vogliono cambiare operatore in Italia: mentre Iliad rilancia Giga 150 e Flash 120, ottime offerte anche in 5G, ecco quali sono le proposte Vodafone per la portabilità di novembre 2022.

Consultando la pagina dedicata dall’operatore telefonico di origine britannica, notiamo innanzitutto il piano Vodafone Silver da 7,99 euro al mese, il quale include 150 Giga di Internet su rete 4G, chiamate illimitate verso qualsiasi numero italiano e SMS sempre senza limiti. In alternativa, si può scegliere Vodafone Silver da 9,99 euro al mese con 200 Giga. In entrambi i casi Vodafone abbassa la prima mensilità a 5 euro. Queste due proposte sono accessibili soltanto se si è clienti Fastweb, Iliad, CoopVoce, Lyca, PosteMobile e di MVNO. Soltanto a coloro che provengono da Bladna Mobile possono attivare invece Vodafone Bronze da 9,99 Euro al mese, pacchetto che include minuti e SMS illimitati assieme a 50 Giga, e l’attivazione costa 0,01 euro.

Se invece si è attualmente legati a operatori telefonici come TIM, WindTre, o i secondari Kena e ho., le uniche offerte attivabili con portabilità sono le più costose del portfolio: si parte da 9,99 euro al mese con RED Max Under 25, promozione speciale per i giovani che include 100 Giga in 5G, chiamate ed SMS illimitati. RED Pro costa 14,99 euro al mese e include sempre un bundle minuti/SMS senza limiti, ma ottiene 50 Giga per la navigazione in 5G. Infine, RED Max costa 19,99 euro al mese e aumenta i Giga a 100. L’attivazione di queste tre offerte costa 6,99 euro.

