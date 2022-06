Lista offerte portabilità Vodafone di giugno 2022: si parte da 7,99 Euro al mese

Dopo avervi comunicato l’arrivo della rimodulazione Vodafone del 7 luglio prossimo, torniamo dall’operatore telefonico di origine britannica per elencarvi le offerte di portabilità disponibili a giugno 2022 per i clienti attualmente legati ad altre società del settore che vogliono cambiare piano tariffario.

Come sempre, basta visitare il sito Vodafone dedicato per scoprire quali sono i piani disponibili questo mese: il più economico è il nuovo Special Giga da 7,99 Euro al mese, caratterizzato dalla dotazione di chiamate illimitate verso qualsiasi numero in Italia, 1000 SMS e 70 Giga di traffico mobile che diventano 100 se attivate il pagamento automatico SmartPay, il quale viene effettuato tramite carta di credito o conto corrente. Il primo mese, peraltro, costa 5 Euro.

Altrimenti, a 9,99 Euro al mese potete attivare Special 100 Digital Edition (con prezzo bloccato per 24 mesi), piano composto da chiamate e SMS senza limiti oltre a 100 Giga di rete mobile. Nel caso in cui decidiate di effettuare il rinnovo automatico dell’offerta tramite SmartPay, verrete iscritti al Vodafone Club accedendo così a 10 Giga in più e navigazione in 5G. Questo piano e quello precedente saranno disponibili solo per clienti CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO. Una eccezione è costituita dai clienti Kena, i quali potranno attivare esclusivamente Special Minuti 50 Giga da 9,99 Euro al mese con 50 Giga di Internet e chiamate illimitate, ma senza SMS.

Coloro che invece provengono da WindTre, TIM e ho. troveranno disponibili i piani RED Pro da 14,99 Euro al mese con attivazione da 6,99 Euro e 50 Giga di Internet in 5G; RED Max da 19,99 Euro al mese con 100 Giga in 5G; o ancora, infine, il piano RED Max Under 25 da 9,99 Euro al mese con 100 Giga in 5G, rete sicura e chiamate/SMS senza limiti.