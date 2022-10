Lista offerte portabilità Vodafone per ottobre 2022: minimo di 7,99 euro al mese

Oltre alla offerta speciale su Vodafone Internet Unlimited attiva fino al 24 ottobre, sul sito ufficiale dell’operatore telefonico di origine britannica continuano a rimanere disponibili molteplici promozioni per il cambio SIM: vediamo assieme le offerte di portabilità Vodafone di ottobre 2022 ora accessibili ai consumatori.

Sul portale dedicato troviamo ancora una volta le offerte del mese scorso, a partire da Vodafone Silver da 7,99 euro al mese con 150 Giga, chiamate e SMS illimitati, e la prima mensilità a 5 euro. Questo sconto sul costo mensile vale anche per un’altra versione di Vodafone Silver da 9,99 euro al mese con 200 Giga e prezzo bloccato per 24 mesi, sempre con un bundle di messaggi e chiamate senza limiti. La portabilità per queste due offerte è accessibile ai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lyca e di altri operatori virtuali minori.

Se invece siete clienti Bladna è possibile accedere esclusivamente all’offerta Vodafone Bronze da 9,99 Euro al mese, che include 50 Giga, minuti e messaggi illimitati con attivazione a 0,01 euro. Cambiano invece le offerte disponibili per clienti Kena: se il mese scorso c’era la stessa promo Bronze, ora rientra nella categoria di operatori come TIM, WindTre e ho., con le offerte più costose per il cambio SIM.

Di quali si parla? Vediamole nel dettaglio:

RED Max Under 25 da 9,99 euro al mese , promozione speciale per clienti con meno di 25 anni. In questo caso abbiamo 100 Giga in 5G assieme a chiamate ed SMS illimitati.

, promozione speciale per clienti con meno di 25 anni. In questo caso abbiamo 100 Giga in 5G assieme a chiamate ed SMS illimitati. RED Pro da 14,99 Euro al mese, con bundle dati che include 50 Giga in rete 5G, SMS e minuti illimitati in Italia e verso UE.

RED Max con prezzo pari a 19,99 euro al mese, con lo stesso bundle di RED Pro eccetto per il raddoppio dei Giga.

Tutte e tre queste offerte richiedono il pagamento di 6,99 euro per l'attivazione, mentre RED Max Under 25 permette di ottenere 3 mesi di NOW Entertainment o 20€ per PlayStation Store in regalo.

Rammentiamo in chiusura che c’è una rimodulazione in arrivo il 7 dicembre per la rete fissa Vodafone.