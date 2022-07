Lista offerte Very Mobile per portabilità a luglio 2022, si parte da 5,99 Euro al mese

A inizio mese abbiamo trattato nei minimi dettagli le offerte Iliad disponibili a luglio 2022 per tutti i lettori interessati alla portabilità o all’acquisto di una nuova SIM. Dato che siamo a metà mese, allarghiamo l’orizzonte spostando lo sguardo sulle offerte di portabilità Very Mobile di luglio 2022, con prezzi a partire da 5,99 Euro al mese.

Per essere precisi, in realtà a oggi l’offerta meno costosa è da 4,99 Euro al mese e include 30 Giga con minuti e SMS illimitati, assieme a un mese di ricarica omaggio e spedizione gratuita; la promozione è peraltro attivabile solo da clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce e di altri MVNO. Tuttavia, la sua disponibilità è limitata alle ultime ore della giornata odierna, 18 luglio 2022.

Normalmente, però, sul sito ufficiale Very Mobile troverete come offerta regolare meno costosa il piano da 50 Giga a 5,99 Euro al mese, dotato anch’esso di SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale. Altrimenti, a 6,99 Euro troverete il piano da 100 Giga, a 7,99 Euro quello da 150 Giga e a 8,99 Euro al mese il bundle con 200 Giga – disponibile però soltanto fino al 10 agosto 2022. In tutti i casi l’attivazione e la spedizione sono assicurate a costo zero, ma concesse solamente a chi vorrà portare il proprio numero in Very da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile e altri brand minori, esclusi ho. e Kena.

Chi invece proviene da grandi operatori telefonici o dai due brand secondari citati dovrà attivare un nuovo numero a partire da 5,99 Euro al mese per il piano da 50 Giga, con attivazione a 1,99 Euro anziché 9,99 Euro.

Ricordiamo, in conclusione che il brand principale WindTre a settembre 2022 rimodulerà alcune offerte con un aumento di prezzo di 2,50 Euro.