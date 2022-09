Lista offerte Vodafone di settembre 2022 per portabilità, 100 Giga a 7,99 euro al mese

Dopo la rassegna delle offerte Iliad di settembre 2022, cambiamo operatore telefonico mantenendo la stessa combinazione di colori: ecco le offerte Vodafone di settembre 2022 per la portabilità da altri operatori, con prezzo a partire da 7,99 euro al mese.

Come da nostra prassi, ricordiamo che per accedere alle seguenti promozioni è sufficiente recarsi sul sito Vodafone e selezionare l’offerta d’interesse a seconda dell’operatore a cui si è attualmente legati. Anche questo mese i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Very Mobile, LycaMobile e Fastweb e di altri MVNO minori possono accedere a Special Giga da 7,99 euro al mese, il cui bundle dati comprende chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, 1000 SMS e 70 Giga al mese – che diventano 100 in caso di pagamento tramite SmartPay. Altrimenti, Vodafone Silver da 9,99 euro al mese include chiamate e messaggi senza limiti e 100 Giga, con o senza SmartPay. In entrambi i casi, la prima mensilità costa solamente 5 euro; nel secondo, il prezzo è bloccato per 24 mesi.

I clienti di operatori come Kena e Bladna possono effettuare la portabilità soltanto con l’offerta Vodafone Bronze da 9,99 Euro al mese, la quale invece viene proposta con 50 Giga, chiamate e SMS senza limiti e attivazione a 0,01 euro.

Infine, coloro che provengono da TIM, WindTre e ho. possono richiedere le seguenti tre offerte:

RED Pro da 14,99 Euro al mese, con 50 Giga in 5G, SMS senza limiti e minuti illimitati in Italia e verso UE;

RED Max da 19,99 euro al mese, con lo stesso pacchetto eccetto per 100 Giga in 5G;

RED Max Under 25 da 9,99 euro al mese, offerta per Under 25 con chiamate/SMS illimitati e 100 Giga in 5G.

Tutte e tre le offerte, specifichiamo, richiedono il pagamento di 6,99 euro al mese per l’attivazione.

Parlando invece di altri operatori, a breve arriverà l’ottima offerta TIM Power Supreme Easy da 7,99 euro al mese.