Lista offerte WindTre per portabilità di giugno 2022: si parte da 7,99 Euro al mese

Cogliendo l’occasione del rilancio dell’offerta GO 100 Fire+ FMC di WindTre per convincere gli ex clienti a tornare dall’operatore, abbiamo pensato di tornare ad analizzare l’elenco di offerte di portabilità WindTre di giugno 2022: vediamo assieme nel dettaglio i vari piani tariffari proposti questo mese, salvo modifiche o future novità.

Visitando la pagina dedicata alla portabilità notiamo che, come al solito, la promozione più economica è Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese: si tratta di un piano caratterizzato da 200 SMS verso tutti, chiamate illimitate e 50 Giga di Internet. Se invece si preferisce avere più rete mobile, è possibile attivare Go 101 Star+ Digital Easy Pay da 7,99 Euro al mese con 101 Giga ma con vincolo di permanenza di 24 mesi e ricarica automatica mensile tramite conto corrente o carta di credito.

A seguire troviamo Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 Euro al mese, sempre con 200 SMS e chiamate illimitate ma con 150 Giga e pagamento via carta di credito o CC, e Go 100 Special+ Digital a 9,99 Euro al mese senza vincoli e con lo stesso pacchetto di Go 101 Star+. Questi quattro piani citati finora sono attivabili soltanto dai clienti che provengono da operatori virtuali minori, CoopVoce, Iliad, Fastweb e PosteMobile.

Attenzione, però, alle differenze per i clienti Kena, Lycamobile e di altri brand selezionati, in quanto essi avranno accesso a solamente tre piani: Go 50 Special Digital da 9,99 Euro al mese con 50 Giga, Go 100 Special Easy Pay con 100 Giga e vincoli di permanenza, e Go 100 Max Digital da 11,99 Euro al mese. Tutti e tre i bundle dati includono 200 SMS e chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile che sia.

Dulcis in fundo, i clienti di TIM, Vodafone e Very Mobile potranno accedere a Di Più Full 5G da 14,99 Euro al mese con 50 Giga di Internet in 5G, 200 SMS, chiamate illimitate in Italia e 50 minuti verso destinazioni estere; in alternativa, non manca la versione Easy Pay con vincolo di permanenza, pagamento automatico ma 100 Giga.

A inizio mese abbiamo invece visto le offerte Iliad disponibili a giugno 2022.