Lista offerte WindTre di settembre 2022 per cambio operatore: da 7,99 euro al mese

In attesa della rimodulazione WindTre in arrivo a ottobre per alcuni clienti legati all’operatore telefonico arancione con offerte mobili di vecchia data, vediamo quali offerte di portabilità propone WindTre a fine settembre 2022: ancora una volta si parte dal prezzo mensile minimo di 7,99 euro.

Visitando il portale web dedicato, infatti, troviamo Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese con il suo pacchetto dati composto da 200 SMS, chiamate senza limiti e 50 Giga. Altrimenti, è possibile accedere a GO 101 Star+ Digital Easy Pay con 101 Giga di rete mobile oltre al bundle messaggi e chiamate già citato e ormai standardizzato; Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 euro al mese con 150 Giga; o ancora, Go 100 Special+ Digital da 9,99 euro al mese con 100 Giga.

Queste offerte sono disponibili per i clienti di operatori virtuali come Iliad, CoopVoce, Spusu e PosteMobile, oltre a tanti altri MVNO. Segnaliamo dunque che le offerte Easy Pay hanno la ricarica automatica mensile su carta di credito o conto corrente, oltre a un vincolo di permanenza di 24 mesi.

In alcuni casi, come per Lycamobile e Kena, troviamo invece Go 50 Special Digital con chiamate illimitate, 200 SMS e 50 Giga a 9,99 euro al mese, oltre alla proposta Easy Pay con il doppio dei Giga, e Go 100 Max Digital da 11,99 euro con lo stesso bundle di Go 50 Special Digital Easy Pay ma senza vincoli o ricarica automatica.

I clienti ho. Mobile, Very Mobile, TIM e Vodafone possono invece accedere esclusivamente a due offerte: Di Più Full 5G da 14,99 Euro al mese, la quale include soltanto 50 Giga anche in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 50 minuti di chiamate verso l’estero; oppure Di Più Full 5G nella versione Easy Pay con lo stesso prezzo, 50 Giga in più e ricarica automatica, ma sempre con il vincolo di permanenza di 2 anni.

Se invece preferite altri operatori principali italiani, eccovi le offerte Vodafone di settembre 2022 per la portabilità.