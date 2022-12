Lista della spesa di 384 anni trovata sotto le assi del pavimento di una famosa casa

Nel Kent, in Inghilterra c’è una storica casa in fase di restauro, ad opera di un gruppo di archeologi. Durante i lavori, però, scoprono una lettera insolita, nascosta sotto le assi del pavimento. Sebbene questa sia stata scritta 389 anni fa, il suo contenuto è abbastanza lapalissiano (nonostante l'inglese antico): è una lista della spesa.

L’abitazione che custodiva il biglietto, compilato nel 1633, non è altro che la famosissima Knole House del XV secolo, una delle case più grandi d’Inghilterra. L’ambiziosa ristrutturazione ha a disposizione un budget multimilionario.

La lista è stata scritta da un certo Rober Draper ed era indirizzata al “signor Bilby”. L’uomo chiedeva al destinatario di procurargli dei cucchiai di peltro, una padella e “pesce verde”, dicitura che si riferirebbe al merluzzo senza sale. Draper chiede anche una “pala antincendio” e “luci”, da spedire a Copt Hall, nell’Essex.

Secondo il National Trust del Regno Unito, Draper doveva essere un servitore di alto rango perché l'elenco era “scritto magnificamente”. Oltre alla suddetta lista della spesa, sono state ritrovate altre due note di età simile alla lettera indirizzata al signor Bilby.

“È estremamente raro scoprire lettere risalenti al XVII secolo, per non parlare di quelle che ci danno un'idea della gestione delle famiglie dei ricchi e del movimento degli oggetti da un luogo all'altro”, spiega Nathalie Cohen, l'archeologa regionale del National Trust. Gli esperti sono entusiasti soprattutto della qualità eccelsa delle fonti, infatti non hanno utilizzato nessuna tecnica particolare per decifrare il contenuto. Ecco il testo originale della lista della spesa (in basso trovate una foto):

“Mr Bilby, I pray pvide to be sent too morrow in ye Cart some Greenfish, The Lights from my Lady Cranfeild Cham 2 dozen of Pewter spoon: one greate fireshovell for ye nursery; and ye ohers which were sent to be exchanged for some of a better fashion, a new frying pan together with a note of ye prises of such Commoditie for ye rest. Your loving friend, Robert Draper, Octobre 1633, Copthall”