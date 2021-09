La Lituania contro gli smartphone Xiaomi: 'sono controllati', ma la società smentisce

Il Ministero della difesa Lituano ha raccomandato ai consumatori di evitare l'acquisto di smartphone cinesi cinesi ed ha consigliato di "buttare via" quelli Xiaomi in quanto ritenuti non sicuri, dal momento che potrebbero "applicare la censura" ad alcuni termini tramite una funzione.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, il Governo della Lituania avrebbe rilevato che gli smartphone di punta venduti in Europa da Xiaomi sarebbero in grado di rilevare e censurare frasi come "Tibet ibero", "lunga vita all'indipendenza in Taiwan" e "Movimento per la democrazia". La funzionalità sarebbe presente nello smartphone Xiaomi Mi 10T 5G (qui trovate la nostra recensione di Xiaomi Mi 10T Pro) e disattivata nell'Unione Europea, ma potrebbe essere attivata da remoto in qualsiasi momento.

"La nostra raccomandazione è di non acquistare nuovi telefoni cinesi e di sbarazzarvi di quelli già acquistati il ​​più velocemente possibile", ha detto ai giornalisti il ​​viceministro della Difesa Margiris Abukevicius.

Nell'analisi del rapporto effettuata dalla BBC si legge che la ricerca effettuata dal Governo della Lituania avrebbe anche scoperto che lo smartphone Xiaomi stava trasferendo dati crittografati sull'utilizzo del dispositivo ad un server localizzato a Singapore.

"I dispositivi Xiaomi non censurano le comunicazioni da o verso i suoi utenti", ha detto una portavoce della società alla BBC. "Xiaomi non ha mai limitato e mai limiterà alcun comportamento personale degli utenti su smartphone come la ricerca, le chiamate, la navigazione web o l'uso di software di comunicazioni di terze parti".

Inoltre, sarebbe anche stato trovato un difetto nell'Huawei P40 5G, che metterebbe a rischio la sicurezza degli utenti. "L'app store ufficiale di Huawei AppGallery indirizza gli utenti a e-store di terze parti in cui alcune applicazioni sono state valutate dagli antivirus come dannose o infettate da virus" si legge in una dichiarazione congiunta del Ministero della Difesa Lituano e del National Cyber Center.

Un portavoce di Huawei, in risposta alla BBC, ha affermato che la società rispetta le leggi ed i regolamenti nei paesi in cui opera e dà priorità alla sicurezza e la privacy: "i dati non vengono mai elaborati al di fuori dei dispositivi. AppGallery raccoglie ed elabora solo i dati necessari per consentire agli utenti di cercare, installare e gestire app di terze parti, allo stesso modo di altri App Store. Huawei inoltre esegue anche controlli di sicurezza per garantire che l'utente scarichi solo app sicure".

Analisi analoghe sono state eseguite anche su alcuni smartphone OnePlus, ma non sono stati riscontrati problemi.