I livelli di CO2 nell'atmosfera hanno raggiunto il livello più alto di sempre

Per la prima volta nella storia umana, e non da quando sono cominciate le rilevazioni, i livelli di biossido di carbonio nell'atmosfera hanno superato quota 415ppm, raggiungendo 415,26ppm. La notizia è stata data dai sensori dell'Osservatorio di Mauna Loa, un avamposto di ricerca della National Oceanic and Atmospheric Agency.

Il traguardo è stato notato su Twitter dal giornalista Eric Holthaus, che ha ancora una volta esortato i Governi ad intraprendere tutte le azioni necessarie per combattere i cambiamenti climatici e ridurre l'inquinamento atmosferico.

La soglia potrebbe sembrare a molti insignificante, ma rappresenta un'ulteriore indicazione del solco senza precedenti che l'umanità sta tracciando e che potrebbe portare ad una catastrofe ambientale. La notizia arriva in un momento particolare, in cui la giovane Greta Thunberg sta cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo fenomeno, chiedendo ai Governi ed i potenti della Terra di porre rimedio prima che sia troppo tardi.

Proprio la scorsa settimana, inoltre, un rapporto aveva lanciato l'allarme su circa un milione di specie a rischio a causa dell'attività umana e delle emissioni di carbonio.

L'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è estremamente importante a causa delle sue proprietà di assorbimento del calore. La terra ed i mari del pianeta assorbono ed emettono calore, che viene intrappolato in molecole di anidride carbonica. Il NOAA paragona la CO2 a dei mattoni in un camino, che emettono calore anche dopo che il fuoco si spegne.

Come osservato nel rapporto "l'aumento dei gas serra ha provocato uno sbilanciamento energetico nella Terra, intrappolando ulteriore calore ed innalzando la temperatura media del pianeta". Il 2018, infatti, è stato il quarto anno più caldo dal 1850.