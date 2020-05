Livelli di inquinamento atmosferico riprenderanno una volta allentate le restrizioni

L'inquinamento atmosferico è diminuito drasticamente in tutto il mondo durante la pandemia di COVID-19. Tuttavia, man mano che le restrizioni di blocco saranno allentate e si ritorna pian piano alla normalità, gli studi dimostrano che non solo le emissioni torneranno, ma anche che i livelli di gas serra continueranno ad aumentare.

All'inizio di marzo, i satelliti gestiti dalla NASA e da altre agenzie spaziali hanno iniziato a osservare il calo delle emissioni nei paesi che avevano imposto restrizioni. Queste osservazioni sono state complicate da diversi fattori - tra cui il tempo - ma gli scienziati concordano sul fatto che l'abbattimento delle emissioni sia stato, in parte, causato dalla ridotta attività umana.

Due recenti studi, pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters, hanno scoperto che il biossido di azoto è sceso fino al 60% nella Cina settentrionale, nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti all'inizio del 2020. Ovviamente c'era da aspettarselo, ma questi effetti non dureranno per sempre: l'inquinamento atmosferico è già tornato nei cieli della Cina, mentre le fabbriche hanno messo il "turbo" per compensare alla chiusura.

"Sono preoccupato per il grande aumento delle emissioni per compensare la perdita economica dovuta al COVID", afferma Eri Saikawa, della Rollins School of Public Health all'Emory University. "Le emissioni del traffico potrebbero non aumentare in modo così significativo, ma le emissioni industriali possono potenzialmente riprendersi e andare molto più in alto."