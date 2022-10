Il livello dei mari supererà la soglia dei 2 metri entro fine secolo

Uno studio dell'Asian Development Bank (ADB) avverte che il livello del mare potrebbe superare i 2 metri entro il 2100, soprattutto nell'Asia-Pacifico, a causa sia del progressivo sprofondamento dei terreni dovuto al ritiro delle acque sotterranee, che del cambiamento climatico che, riscaldando degli oceani, porta allo scioglimento dei ghiacciai.

Secondo quanto riferito dal rapporto: "Sulla base dei dati osservati e raccolti dal 2000, la maggior parte delle isole del Pacifico si stanno abbassando. Pertanto, l'effetto dell'innalzamento del livello del mare sarà amplificato dove la terra sta già sprofondando".

Anthony Kiem, autore dello studio e professore di idroclimatologia all'Università di Newcastle, ha affermato che l'aumento del livello del mare nella regione dell'Asia-Pacifico dovrebbe peggiorare gli impatti dei cambiamenti climatici, rappresentando una sfida significativa per le infrastrutture critiche, sia nuove che già esistenti.

Per cercare di arginare il problema, per quanto possibile, l'Asian Development Bank ha suggerito che i governi apportino, il prima possibile, miglioramenti adeguati alle infrastrutture che intendono costruire: "Per i progetti a breve e medio termine (ossia con una vita progettuale di 20-30 anni), una previsione di 0,5 metri entro il 2050; per i progetti a lungo termine, lo scenario sale a 2 metri entro il 2100; ed infine per quelli con una durata oltre il secolo, un quadro addirittura superiore".

D'altronde, secondo quanto riferisce lo stesso rapporto di valutazione: "Gli attuali studi sui cambiamenti climatici dimostrano che non solo l'innalzamento del livello del mare sarà maggiore di un metro (rispetto alla linea di base 1995-2014) già durante il nostro secolo, ma è anche plausibile che tale incremento possa superare i 2 metri entro il 2100".

Secondo la Pacific Region Infrastructure Facility, i paesi insulari del Pacifico hanno una bassa capacità di adattamento ai cambiamenti climatici ed è necessario un approccio mirato alla gestione delle infrastrutture, così da tener conto dell'intera gamma di cambiamenti climatici plausibili e dei rischi naturali.

Ormai non possiamo più trascurare il problema, poiché il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico, con molte città che stanno già sprofondando.