Lo scatto della sonda spaziale Cassini all'anello C di Saturno

In fondo alla news trovate uno degli ultimi scatti della sonda spaziale Cassini, che ritrae l'di Saturno in tutta la sua ricchezza di dettagli. La struttura è il risultato della perturbazione gravitazionale causata dalle lune di Saturno che agiscono sulle particelle degli anelli.

Le interazioni che intercorrono tra i satelliti e le piccole particelle che costituiscono gli anelli vengono chiamate risonanze. In alcuni casi è chiaro quali sono le cause delle onde di densità presenti sugli anelli, come quelle scoperte di recente. Per quanto riguarda l'imagine in fondo alla news gli scienziati stanno ancora cercando di capire che è il responsabile del pattern delle polveri che appaiono molto sparse.

Lo scatto è opera della wide angle camera di Cassini che lo ha ripreso il 14 agosto di quest'anno, ad una distanza di 189.000 chilometri dall'anello C. Ogni singolo pixel dell'immagine equivale a circa 1 km.

